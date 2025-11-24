大分トリニータは24日、駒澤大DF坂田陸(4年)の来季加入内定を発表した。坂田は岡⼭学芸館⾼から駒澤大へ進学し、今季の関東大学リーグ2部では11試合に出場して優勝に貢献した。大分は「身体の強さ、高さが持ち味のCBであり、チーム全体へのコーチングとリーダーシップが取れる」と紹介している。以下、クラブ発表のプロフィールとコメント●DF坂田陸(さかた・りく)■生年月日2003年7月30日(22歳)■出身地高知県