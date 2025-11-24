▲撮影：神戸健太郎本多大夢と浜川路己の二人からなるアイドルデュオ、ROIROMが、プレデビュー楽曲「Dear DIVA」を携え11月23日にショーケース＜ROIROM debut showcase〜dear cHaRm〜＞を有明アリーナにて開催した。昼夜の2公演で約2万人を動員した本イベントから昼公演の模様をオフィシャルレポートで以下にお届けする。◆ライブ写真11月23日（日）、東京・有明アリーナにて、ROIROMのデビューショーケース＜ROIROM debut showcas