考古学者・吉村作治の人生をかけた発掘に密着する「クローズアップ現代『クフ王の墓は見つかるか吉村作治82歳の挑戦（仮）』が、11月26日19時30分よりNHK総合にて放送される。スタジオゲストに草野仁を迎え、“時間”も“財産”も全てを発掘に捧げた考古学者・吉村作治の82歳まで現役で夢を追い続ける姿を伝える。【写真】2013年の発掘調査中のけがで、車いすでの生活を送るが、それでもリハビリを続け発掘に挑む吉村作治