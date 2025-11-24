落語家の立川志らくが２４日、ＴＢＳ「ひるおび」に出演。悪化する日中関係について言及した。７日の国会予算委員会で高市早苗首相の台湾有事に関する「存立危機事態」発言をキッカケに日中関係が対立。中国が日本産の食品輸入規制をかけるなど、エスカレートしている。この状況に志らくは「あの発言は高市首相が以前から言ってたこと。それを立憲の議員がむりやり引っ張り出してこれだけの問題になった」と振り返った上で「