パックごはん市場の中で大塚食品の「150kcalマイサイズ マンナンごはん」（マンナンごはん）が、カロリーコントロールできる商品として異彩を放ち好調に推移している。10月23日、取材に応じた阿部一世営業本部ヘルスケアコミュニケーション部部長補佐（兼）製品部レトルトチームマイサイズ担当PMは「コロナ禍が収束に向かった2022年頃から伸び始め、令和の米騒動と騒がれるようになった昨年8月頃から大きく伸長した。今年3月の