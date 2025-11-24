韓国のHD現代が米防衛産業テクノロジー企業アンドゥリル・インダストリーズ（以下、アンドゥリル）と提携し、自動運航無人水上艦（ASV）を建造する。「海上のテスラ」と呼ばれるASVは造船業界の未来事業の一つに挙げられるが、まだ実戦配備された事例はなく、HD現代が一歩リードしているという評価が出ている。業界によると、HD現代とアンドゥリルは19日、ソウル中区（チュング）造船ホテルで、ASV試製艦設計・建造および人工知能