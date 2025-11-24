リチャードの豪快なアーチは巨人ファンを喜ばせた(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext今シーズン中に行われたトレードでは巨人、ソフトバンク間で行われたものが球界内外に衝撃をもたらした。主砲、岡本和真がプレー中の故障で離脱。長打力を求めた巨人が緊急に獲得したのがロマン砲といわれるリチャードだった。【動画】この打撃があるから、見逃せない！衝撃のリチャード9号満塁弾シーン5月12日に両球団から発表、巨人に在籍