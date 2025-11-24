ズバリ“ひし形”を名乗る「超小型車」の狙いとは2025年10月29日から11月9日まで開催された「ジャパンモビリティショー2025」では、さまざまなショーカーが登場し、大いに注目を集めました。同様に、これまでも世界中で開催されたモーターショーなどでは数多くの市販予定車や画期的なコンセプトカーなどが現れ、話題を呼びましたが、トヨタが発表した「RHOMBUS（ロンバス）」もいまなお記憶に残る斬新な1台といえるでしょう。