演歌歌手の藤あや子が23日に自身のアメブロを更新。前日の「いい夫婦の日」に、夫と豪華な飲茶ランチを楽しんだことを報告した。この日、藤は「昨日は いい夫婦の日」と切り出し、夫との乾杯ショットを公開。「烏龍茶＆ジャスミン茶で乾杯」とつづった。続けて、ランチに訪れた「マンダリン オリエンタル東京」の37階にある広東料理「センス」での様子を報告。「飲茶ランチ」を「オーダービュッフェスタイル」で楽しんだことを明か