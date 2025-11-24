茨城県坂東市の工場で、リサイクル用の廃プラスチックなどが激しく燃える火事があり、発生から半日以上たっても黒煙と炎があがっています。【画像】激しく燃える火事（別カット）警察などによりますと、23日午後11時ごろ、茨城県坂東市にあるプラスチックの加工工場の屋外でリサイクル用に保管されていた廃プラスチックなどから火が出ました。「こっちの方向みたら空が真っ赤だったんです」「土手まで来たら向こうの方ですね、