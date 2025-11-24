プロ野球・巨人の坂本勇人選手が24日、自身のインスタグラムを更新。前日23日に行われた「ジャイアンツ・ファンフェスタ2025」内で引退セレモニーを行った、長野久義さんへの思いをつづりました。長野さんは2009年ドラフトで巨人に入団。2007年から巨人でプレーしていた坂本選手とも、長きにわたって共闘してきました。主力選手としての躍動から「サカチョー」としても、ファンから愛されるコンビとなっています。引退セレモニーで