サイ・ヤング賞に輝いたパイレーツのポール・スキーンズ投手（２３）とモデルでインフルエンサーの恋人オリビア・ダンさん（２３）がパパラッチにプライベートを撮影された。２人はチームメートの結婚式で米国ハワイに滞在中。プールやビーチでバカンスを楽しんでいるが、米メディア「ＴＭＺ」のパパラッチが２人がプールサイドでくつろぐ姿、ゴルフカートで移動する様子を撮影して掲載。ダンさんはグリーンのＴバック水着を着