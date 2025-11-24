女優寺島しのぶ（52）と長男で歌舞伎俳優の尾上眞秀（13）が、23日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。眞秀の恋愛について触れた。今回は、占い師の星ひとみさんに占われた。いきなり「女の子運は悪いです。女難の相が出ている」と言われた眞秀は苦笑い。さらに「中学2年までに好きになる子たちは大丈夫。中3、高1、高2。ここはマジで本当に、全部ママに聞いてからね」と言われ