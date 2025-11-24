与島PAでネーミング募集中 瀬戸大橋を車で通行中、唯一休憩ができる場所が香川県坂出市の「与島パーキングエリア」です。南側にある築山展望台と園地からは、瀬戸内海と大小の島々、瀬戸大橋の雄大な姿が一望できます。 与島PAの絶景スポットの愛称を一般公募しています。親しみやすく、記憶に残り、与島の魅力を多くの人に発信できる名前を募集しています。 日本在住者が応募可能で、プロ・アマ、年齢、国