安定したキャリア、長年続けた関係、信じてきた価値観……。それらが、50代、60代になって、ふとしたきっかけにより「本当にこれでよかったのか？」という深い問いに変わることがあります。「もう今さら変えられない」と諦めるか、それとも全てを捨てて“人生の主役”に返り咲くか。丸山法子氏の著書『定年を意識したら読む本定年のトリセツ』（ごきげんビジネス出版）より、3人の事例を通して、「絶望を越えて、自分の人生を取