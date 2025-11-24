沖縄県企業局は２４日、ダムから浄水場へ水を送る「導水管」が破損して大規模な漏水が発生し、本島中南部を中心とする１７市町村で同日正午頃から断水が発生する見込みと発表した。別の水路から送水できるよう作業を進めており、早ければ２５日午前中にも断水が解消される見通しという。断水が見込まれる地域は１１市町村（糸満市、豊見城（とみぐすく）市、うるま市、南城市、金武（きん）町、読谷（よみたん）村、嘉手納町、