ビートたけしが２３日、テレビ朝日系「ビートたけしのＴＶタックル」で、日本維新の会の吉村洋文代表に辛口エールを送った。この日は吉村代表をゲストに招いて、連立を組んだ裏話や、政策実現への意欲などを聞いていった。番組最後、たけしは吉村代表へ「今回、連立組んで我々がちょっと心配するのが、自民党だからね。とんでもねえタヌキばっかり」「連立組んでうまいこと巻き込まれるのが今までの歴史」とバッサリ。そし