女優寺島しのぶ（52）が、23日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。子どものころの様子を話した。長男で歌舞伎俳優の尾上眞秀（13）とともに、占い師の星ひとみさんに占われた。7代目尾上菊五郎（83）を父に、女優の富司純子（79）を母に持つ寺島。星さんに「本当はですよ、女の子のエネルギーは持っていません。少年の星が入っています」と言われると、「そうですよね」と答えた