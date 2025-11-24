歌舞伎俳優片岡亀蔵（かたおか・かめぞう）さん（本名片岡二郎＝かたおか・じろう）が24日、東京都足立区で発生した火災により死亡した。64歳。火災は足立区東伊興の菓子工場兼住宅で発生し、建物の一部が燃え、約2時間後に消し止められた。亀蔵さんは病院に搬送されたが、午前5時7分、死亡が確認された。出火元の住人は亀蔵さんの知人という。亀蔵さんは5代目片岡市蔵さん（91年死去）の次男で、65年に本名で初舞台を踏んだ。69年