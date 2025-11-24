＜CMEグループ・ツアー選手権最終日◇22日◇ティブロンGC（フロリダ州）◇6734ヤード・パー72＞ポイントランキング上位60人のみが出場できる最終戦。米3年目にして大会初出場をかなえた勝みなみは、トータル10アンダー・26位タイで終えた。前半4バーディ、後半2ボギーの内容で、最も易しい17番パー5では砂地からナイスカバーをみせたが3パットのボギー。最終18番では深めに読んだバーディチャンスが入らずにパーだった。「最後の