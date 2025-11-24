プロ野球の北海道日本ハムファイターズ、読売ジャイアンツ、中日ドラゴンズで活躍し、今季限りで現役を引退した中田翔さん（36）が2025年11月20日、自身のインスタグラムを更新。革ジャンを着こなす撮影ショットを披露した。クールな表情で中田さんは、「今日撮影やってんけど意外に楽しかった！！」といい、革ジャンと白シャツでクールにきめて撮影に臨む様子を投稿。「ありがとう〜！！」と感謝を述べていた。インスタグラムに投