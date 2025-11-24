友道康夫調教師＝栗東＝は、１１月２４日の東京３Ｒ・２歳未勝利（芝２０００メートル＝１６頭立て）に、管理するエムズビギン（牡２歳、父キタサンブラック）を出走させ、勝利。ＪＲＡ通算８００勝を達成した。２００２年１１月３０日の初出走から５４３８戦目の達成で、史上４３人目、現役では７人目。重賞は７８勝で、うちＧ１は２３勝。友道調教師「８００勝を達成できて、本当にうれしく思っています。ここまで頑張ってく