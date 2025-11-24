パーキンソン病の発症には、遺伝的な素因と環境からの影響が複雑に絡み合っています。特定の遺伝子変異を持つ方では発症リスクが高まることが分かっており、また農薬や重金属などの環境要因も関与する可能性が指摘されています。ここでは、病気の発症に影響を与える遺伝的背景と環境因子について、現在明らかになっている知見を整理してお伝えします。 監修医師：田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック） 鳥取大学