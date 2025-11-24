リーグ連覇に5年ぶり日本一を達成したソフトバンクの優勝祝賀パレードが24日、福岡市内中心部で開催された。天候に恵まれたこともあり、沿道には昨年を1万人上回る29万人が集まった。孫正義オーナー、周東佑京選手会長とオープンカーに乗り込んだ小久保裕紀監督はリーグ優勝し、日本一を逃した24年を振り返り「やっぱり、昨年はあと一歩届かなくて、“来年こそは日本一”という声だったけど、今年はすべて“おめでとう”“あり