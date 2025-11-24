結婚を意識した彼氏に、嘘をつかれていたことがわかると大きなショックを受けてしまいますよね。しかもその嘘が、自分の予想をはるかに上回る内容だったら……？今回は、彼氏の浮気を疑ったらバツイチであることが判明した話をご紹介いたします。バツイチだった「年上の頼りになる彼氏ができて半年。順調に交際が続いていて、このまま結婚になるかも、と思っていたある日のこと。彼氏がデートをドタキャンすることが多くなり、メ