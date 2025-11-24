フィラデルフィア・セブンティシクサーズは、11月24日（現地時間23日、日付は以下同）のマイアミ・ヒート戦で一度もリードできずに117－127で完敗を喫した。 この試合、シクサーズではスコアリングガードのタイリース・マクシーが27得点6アシスト2スティール、トレンドン・ワットフォードが19得点8リバウンド7アシスト、ジャレッド・マケインが15得点2アシス