フェニックス・サンズ vs サンアントニオ・スパーズ日付：2025年11月24日（月）開催地：PHXアリーナ（Phoenix）最終スコア：フェニックス・サンズ 111 - 102 サンアントニオ・スパーズ NBAのフェニックス・サンズ対サンアントニオ・スパーズがPHXアリーナ（Phoenix）で行われた。 第1クォーターはサンアントニオ・スパーズがリードし25-30で終了する。第2クォ&#125