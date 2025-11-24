藤ヶ谷太輔（Kis-My-Ft2）が、大橋和也（なにわ男子）、七五三掛龍也（Travis Japan）らと行った食事会の際に撮られたオフショットを、自身のインスタグラムで公開した。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■藤ヶ谷太輔「喉が枯れるくらい笑った」 藤ヶ谷太輔は、 「4人で食事に行けた。あー楽しかった！！喉が枯れるくらい笑ったよ」 と当日の様子を報告。 さらに 「#平和な会でした」「#笑ったなー」