現地11月23日、デンマークのスーペルリーガの第16節が行なわれ、鈴木淳之介が所属するコペンハーゲンはホームで福田翔生を擁するブレンビーと対戦した。注目の日本人対決でホームチームは72分、ペナルティエリア内での相手のファールでPKを得ると、これをジョーダン・ラーションが落ち着いて沈めて先制。この１点を守り切り、１−０で白星を挙げた。 いつも通り右サイドバックで先発した鈴木は、攻守の両面で奮闘したよ