プレミアリーグで13位に沈む古豪エバートンが、日本代表アタッカーの補強を目論んでいるようだ。『FOOTBALL TALK』は11月23日、「エバートンはセルティックのFW、前田大然の１月の獲得を狙っている」と報じた。同メディアは「彼はセルティックに欠かせない存在となり、175試合で66ゴールを決め、30アシストを記録し、スコティッシュ・プレミアシップ４連覇、スコティッシュ・カップ２回、スコティッシュ・リーグカップ２回を含