ユタ・ジャズ vs ロサンゼルス・レイカーズ日付：2025年11月24日（月）開催地：デルタ・センター（Salt Lake City）最終スコア：ユタ・ジャズ 106 - 108 ロサンゼルス・レイカーズ NBAのユタ・ジャズ対ロサンゼルス・レイカーズがデルタ・センター（Salt Lake City）で行われた。 第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリードし30-32で終了する。第2クォ&#125