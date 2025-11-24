今季のメジャーリーグでMVPに輝いたのが、ドジャースの大谷翔平投手とヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手である。大谷は3年連続、通算4度目となる満票でのMVP受賞。一方のジャッジは、マリナーズのカル・ローリー捕手との熾烈な争いを制しての受賞となった。そんな中、MLB公式サイトのXでは「Top Plays of 2025」と題し、今季の名場面を振り返る動画シリーズを連日公開