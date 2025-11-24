イスラエル軍は23日、レバノンの首都ベイルートの郊外を空爆しました。イスラム教シーア派組織ヒズボラの「軍事部門の幹部を殺害した」としています。ロイター通信などによりますと、イスラエル軍は23日、レバノンのベイルート郊外に空爆を行いました。イスラエル軍はレバノンを拠点とするヒズボラの「軍事部門の幹部を殺害した」としています。レバノンの保健当局は空爆が高層ビルを直撃し、5人が死亡、28人がケガをしたと明らか