管理栄養士・ナチュラルフードコーディネーターのゆきぼむです。今回は、せいろで作る「マーラーカオ」のレシピを紹介します。マーラーカオとは、中華風の蒸しパンのこと。コクのある甘さとしょうゆの風味が感じられるのが特徴です。いつもの蒸しパンとはひと味違う美味しさを、ぜひ楽しんでみてくださいね！【詳細】他の記事はこちらマーラーカオを作るのにかかる時間約30分マーラーカオのカロリー約139kcal／1人分（8カット）マ