全国でクマによる人身被害が相次ぐ中、北海道では、ヒグマの駆除数が１０月末までに９６３頭に達している。２０２４年度のヒグマ駆除数は、統計開始以来３番目となる１０２６頭だった。１１月以降の駆除数や来年１月末までの狩猟期間の数値を加えれば、２年連続で１０００頭を超える可能性が高い。東北地方でも異常事態が続き、岩手県では１０月の目撃件数が、単月では過去最多の３０８４件を記録。同県では１１月中旬までに死