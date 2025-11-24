キッチンでよく使うものほど、置き場に悩むことってありますよね。特にキッチンペーパーなどのロール状のアイテムは置き場所を選びがち。スチール面がなくてマグネットは使えないし、粘着タイプは跡が残りそうで避けたい…。そんな悩みを抱えている人にそっとおすすめしたい、ダイソーの便利グッズをご紹介します♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：noma 吊り戸棚用キッチンペーパーホルダー価格：￥110（税込）耐荷重：80