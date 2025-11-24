俳優・妻夫木聡が主演のＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜・午後９時）の第７話が２３日に放送され、栗須（妻夫木聡）と加奈子（松本若菜）のシーンに注目が集まった。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）ドラマの中盤。栗須と加奈子が仲良く夕食の準備をしている。加奈子は「どう？翔平」と騎手になった息子の翔平（市原匠悟）についてたずね、栗須は「頑張ってるよ」と答えた。加奈子は子離れでき