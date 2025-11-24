プレミアリーグ第12節アーセナル対トッテナムの一戦が行われ、4-1でホームチームが勝利を挙げた。先制したのはホームのアーセナルだ。36分、ミケル・メリーノが浮き球のパスをボックス内に送ると、受けたレアンドロ・トロサールが反転し、シュート、これがゴール左に突き刺さり、ノースロンドンダービーでリードを得る。アーセナルの勢いは止まらず、41分、46分、76分にエベレチ・エゼがゴールを挙げてハットトリック達成。どれも