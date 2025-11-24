タレントの北斗晶が23日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介と共に、韓国と北朝鮮の軍事境界線である「38度線」を訪れたことを報告した。この日、北斗は「せっかくなので、今年は結婚30周年だし…」「やっぱり、ちょうど30周年の今年中にここに行かなきゃ後悔すると思ってね！！」と、訪問先への強い思いを明かし「パパと通訳さんと3人で38度線まで行ってきました」と報告した。続けて、訪問にはパスポートの提示と