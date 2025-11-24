【モデルプレス＝2025/11/24】OWV（オウブ）の佐野文哉が、11月23日放送のフジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン」（19時〜）に出演。ランニング中に窃盗犯を確保していたことを明かした。【写真】佐野文哉、マラソン優勝直後の様子◆佐野文哉、窃盗犯を捕まえていたこの日の放送では、「千鳥の鬼レンチャン◆激闘！男子400ｍ走サバイバル！」と題し、体力・気力を極限まで削り合うサバイバルレース「第7回400m走サバイバルレンチャン