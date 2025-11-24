◆米男子プロゴルフツアー秋季シリーズ最終戦ＲＳＭクラシック最終日（２３日、ジョージア州シーアイランドＧＣシーサイドＣ＝７００５ヤード、パー７０）最終ラウンドが行われ、首位で出たサミ・バリマキ（フィンランド）が６６をマークし、通算２３アンダーでツアー初優勝した。日本勢は久常涼（ＳＢＳホールディングス）、金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）、星野陸也（興和）、大西魁斗（ＺＯＺＯ）の４人が予選落ち