東京都は、２０２６年の元旦に都庁第一本庁舎４５階の南展望室を早朝から開室し、初日の出の観覧者を募集している。地上２０２メートルの高さから、新年の太陽が東京の街並みを照らす絶景を望むことができる特別な機会となる。募集人数は６００人。応募多数の場合は抽選となる。受付は１２月１２日まで。１９９５年から続くこの恒例行事は、例年多くの希望者が殺到する人気イベントだ。時間帯は初日の出が予想される午前６時５