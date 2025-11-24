歌舞伎俳優の片岡亀蔵（かたおか・かめぞう＝本名・片岡二郎）さんが２４日、東京・足立区の工場兼住宅で起きた火事によって死亡した。６４歳だった。警視庁によると、同日午前４時頃、近隣住民により「煙が出ている」と１１９番通報。６０代男性２人が病院に救急搬送され、同５時７分に亀蔵さんの死亡が確認された。目が大きく面長の役者顔で、味のある低音ボイスの名脇役だった。「菅原伝授手習鑑寺子屋」の春藤玄蕃など