「りんくま」の愛称で知られる人気モデルで女優の久間田琳加が、２４日までにインスタグラムを更新した。「どんどん近くなってくよーーー」とつづり、表情がアップで映し出される“接近ショット”を公開した。この投稿には「ねぇ、琳加ちゃん可愛すぎるんだけど…」「破壊力えぐすぎない？？？」「ひゃ〜ドキドキしちゃう」「わーーーんかわいい」「心停止します」「ばり可愛くて悶絶」といったコメントが寄せられている。