水道管が破裂し、漏水が発生した現場＝24日午前、沖縄県大宜味村（沖縄県企業局提供）沖縄県企業局は24日、同県の沖縄本島北部の水道管が破裂し、大規模な漏水が発生したため県内計17市町村で断水する見込みだと発表した。破裂した水道管の復旧のめどは立っていないが、別の水道管を使い、早ければ25日午前にも断水を解消させるとしている。破裂した水道管は1967年に敷設された。老朽化が原因の可能性があるとみて調べる。県に