ジャズ戦で攻め込むレーカーズの八村＝ソルトレークシティー（NBAE・ゲッティ＝共同）【ソルトレークシティー共同】米プロバスケットボールNBAは23日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は敵地ソルトレークシティーでのジャズ戦に先発し、29分10秒プレーして13得点、6リバウンドだった。チームは108―106で逃げ切り、4連勝で12勝4敗となった。