今日24日は、東日本を中心に空気の乾燥が進み、湿度が低くなっています。火の元、火の取り扱いに注意してください。また、喉の粘膜やお肌の保湿、それに脱水症状の予防など健康管理にもお気をつけください。今日24日東日本を中心に空気乾燥今日24日は、本州や九州の日本海側は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がり、所々で雨となっていますが、本州や四国、九州の太平洋側は高気圧に覆われて晴れている所が多くなっています。