メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県伊勢市で雑誌記者の女性が行方不明になってから27年が経ち、両親らが情報提供を呼びかけました。 津市一志町の雑誌記者辻出紀子さん(当時24歳)は、1998年11月24日の夜、伊勢市の勤務先を出た後に行方不明になりました。 行方不明になって27年となる24日、辻出さんの父親の泰晴さん(78)と母親の美千代さん(76)らが伊勢市内のショッピングセンターで、チラシを配り情報提供を呼