この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、もちまる@子育てママ(@mochimaru_mama)さんの投稿です。祖父母にとって、孫が幼かったころの思い出は、とても色濃く心に残っているもの。成長して好みが変わっても、「小さいころ好きだったから」とつい手に取ってしまう…そんな優しい気持ちがにじむ出来事がXで話題になっています。 義母がくれる“あのころ好きだったお菓子”に感じる、変わらない愛情