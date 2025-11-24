お笑いコンビ「マヂカルラブリー」野田クリスタル（38）が24日に都内で行われた、ネイチャーメイド「バルクサミット」PRイベントに出席した。ローイングスクワットをしながらの登場。2021年には自身考案の「クリスタルジム」を開設するなど、“筋肉芸人”のひとりとして界隈をけん引してきたが、最近は青木マッチョなどのライバルが出現し「ちっちゃく思われがちなんですけど、日々（身体は）デカくなっております！」と元気